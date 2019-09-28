اوكرانيا تدعو مواطنيها لعدم السفر الي الأراضي الأذربيجانية المحتلة

كييف، 28 سبتمبر، (أذرتاج).

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن الموقع الرسمي للخارجية الأوكرانية أن الخارجية توجهت بنداء الي مواطنيها ودعتهم فيه لعدم السفر الي منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية المحتلة بدون اذن دولة أذربيجان. كما دعت الخارجية الأوكرانية مواطنيها توخي الحذر أثناء السفر إلى دول اجنبية.

كما اكدت الخارجية أن أوكرانيا تدعم وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها بشكل لا لبس فيه مشيرة الي أنه أي مواطن اوكراني زائر الي منطقة قاراباغ الجبلية المحتلة بدون اذن دولة أذربيجان فإنه يتحمل مسؤولية إدارية وجنائية وفق التشريع الاذربيجاني.

الجدير بالذكر أن منطقة قاراباغ الجبلية الأذربيجانية والمحافظات السبع المحيطة بها ما زالت تحت الاحتلال الأرميني.