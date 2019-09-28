باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج تغلب قراباغ أغدام على ضيفه سومغايت بهدفين دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 21 المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو أدارها الحكم مسييف أمام 700 مشجع. وجاء هدفا صاحب الأرض من طرف داني د45+2 وماهر د90. وعاقب الحكم لاعبين من قراباغ و3 لاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : قراباغ يتغلب على سومغايت

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