أذربيجان والهند تبحثان آفاق تطوير التعاون بينهما

نيويورك، 28 سبتمبر، (أذرتاج).

اجتمع وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه ناقش الوزيران خلال اللقاء فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والسياحية والنقل وغيرها.

واحاط الوزير محمدياروف نظيره الهندي علما بالمشاريع المنفذة في المنطقة بحضور أذربيجان بما فيها خط سكة حديد باكو (أذربيجان)- تبليسي (جورجيا)- قارص (تركيا) وميناء باكو التجاري البحري الدولي مشيرا الي أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير ممر الشرق والغرب.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول قمة منظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في شهر أكتوبر القادم بباكو والمسائل المتعلقة بمشاركة الوفد الهندي فيها.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول قضايا الامن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك.