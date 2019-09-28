وزير الخارجية محمدياروف يلتقي مع امين عام الأمم المتحدة

باكو، 28 سبتمبر، (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف يوم امس الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

صرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش رحب في اللقاء بالإصلاحات الداخلية الجارية في أذربيجان وطلب من الوزير نقل اطيب تحياته وتمنياته للرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

ومن جهته أعرب الوزير محمدياروف شكره للأمين العام على حفاوة الاستقبال داعيا له للمشاركة في قمة منظمة حركة عدم الانحياز المزمع عقدها في شهر أكتوبر القادم بالعاصمة باكو.

كما قدم الوزير محمدياروف للأمين العام للأمم المتحدة معلومات مفصلة عن الوضع الحالي للمفاوضات الجارية بخصوص تسوية نزاع قاراباغ الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان واللقاء الاخير الذي جرى في نيويورك بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا بحضور الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي.

واستذكر الوزير محمدياروف موقف المجتمع الدولي بخصوص تسوية النزاع وكذلك قرارات مجلس الامن للأمم المتحدة حول النزاع مشددا على ضرورة انحساب القوات المسلحة الارمينية من أراضي أذربيجان المحتلة وعودة لاجئين اذربيجانيين الي اوطانهم.

ومن جانبه قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه يدعم النشاط الذي تقوم به مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي لأجل تسوية النزاع معربا عن استعداد منظمة الأمم المتحدة دائما لتقديم اسهاماتها في تعزيز عملية السلام.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسائل المدرجة على اجندة الأمم المتحدة ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء سجل الوزير محمدياروف كلماته القلبية في كتاب ضيوف الشرف لمنظمة الأمم المتحدة.