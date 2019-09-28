غابالا يخسر أمام نفطجي باكو ضيفه بثلاثية دون رد

غابالا، 28 سبتمبر، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على مضيفه غابالا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 22 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم أومودلو أمام 600 مشجع.

وجاء هدفا صاحب الأرض من طرف داني د45+2 وماهر د90.

وسجل اهداف الفائز الضيف أخوندوف د59 وعلييف د73 ومونروز د89.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من غابالا ولاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 6 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.