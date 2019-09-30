أنقرة، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أسقطت طائرات مقاتلة طائرة بدون طيار اخترقت الأجواء التركية ست مرات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني الرسمية لوزارة الدفاع التركية على الإنترنت أن طائرتين تركيتين أسقطتا طائرة بدون طيار من نوع إف 16 مسيرة مجهولة المصدر قادمة من سوريا، انتهكت المجال الجوي التركي ست مرات.

AZERTAG.AZ : تركيا تسقط طائرة بدون طيار اخترقت أجواءها ست مرات

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