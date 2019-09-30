سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

انخفض سعر النفط في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 61.75 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.16 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 55.83 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.08 دولارا.