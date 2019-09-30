باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج فاز صباح باكو على ضيفه صبائل باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 23 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 300 مشجع. وسجل أهداف صاحب الأرض دينييف د78 وإمام وردييف د83 وسيدوف د90+6. وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و7 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : صباح يفوز على صبائل

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