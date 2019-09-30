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    اقتصاد


    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين أذبرومو ورابطة المستوردين الكوريين

    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٢٢]

    باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وقعت اليوم على مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق تشجيع الاستثمار والتصدير بأذربيجان (أذبرومو) ورابطة المستوردين الكوريين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الوثيقة وقع عليها القائم بأعمال رئيس أذبرومو يوسف عبد اللهيف ورئيس رابطة المستوردين الكوريين هونغ كوانغ هي.

    يذكر أن التوقيع جرى في إطار منتدى الأعمال الأذربيجاني الكوري.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين أذبرومو ورابطة المستوردين الكوريين
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    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين أذبرومو ورابطة المستوردين الكوريين