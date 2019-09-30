أربع شاحنات عسكرية تصطدم في أرمينيا

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وقع حادث مروري مروع بتصادم أربع شاحنات عسكرية في أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمينية أن الحادث وقع بتصادم اربع شاحنات عسكرية من طراز "كاماز" و"زيل" التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية على طريق "تالين – بوغوتلو" في الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي في 29 سبتمبر، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخر. ونقل المصابون إلى المستشفى وبعضهم في حالة خطيرة.