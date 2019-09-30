باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج خسر زيرة باكو أمام مضيفه كشله باكو بهدفين دون رد في الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 24 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم أقايف أمام 500 مشجع. وجاء هدفا كشله من طرف قربانوف د51 ولورنزو د62. وعاقب الحكم لاعبين من كلا الفريقين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة والاحتجاج على قرار الحكم. وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

AZERTAG.AZ : زيرة يخسر أمام كشله

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده