السفير: موقف أذربيجان الجيوسياسي مهم بالنسبة لألمانيا

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال فولفغانق مانيق إن موقف أذربيجان الجيوسياسي مهم بالنسبة لألمانيا.

أفادت أذرتاج عن مانيق سفير ألمانيا الجديد في أذربيجان قوله في مؤتمر صحفي عقده في 30 سبتمبر اليوم في باكو إن عدد الوفود الزائرة أذربيجان من ألمانيا خلال مدة سنة أخيرة ازداد. وأضاف السفير أن ألمانيا يقيم فيها 25 ألف أذربيجاني ويتعلم في بلاده 1400 طالب أذربيجاني.

وردا على سؤال عن نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان قال السفير مانيق إن هذه المشكلة معقدة للغاية. وذكر السفير الألماني أن الجميع يريدون في مثل هذه الحالات حل المشكلة عاجلا ولكن الحقيقة تطلب الصبر والزمان.

وأوضح السفير أننا شهدنا انقسام ألمانيا ولكن كل شيء حل على مر الزمن.

ورحب السفير بلقاء تال لوزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في نيويورك مضيفا أن لقاء الوزيرين إشارة إيجابية على حد ذاته.

واكد السفير مانيق أن بلاده تساعد حل مسائل محددة باستخدام صفتها رئيسا على مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية مضيفا أن الأمر الرئيسي يرجع إلى إيجاد سبيل حل عملي وتقريب الشعبين وإقامة علاقات بعضهما بعضا.