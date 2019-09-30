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    اقتصاد


    عدد بطاقات الدفع يزداد

    ٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:١٩]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    يزداد عدد بطاقات الدفع في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن عددها يبلغ حاليا على نطاق البلد 1ر7 ملايين بطاقة وذلك يعني 71 بطاقة لكل 100 مواطن وأذربيجان زعيمة جنوب القوقاز في هذا المؤشر.

    وازداد عدد أجهزة الصراف الآلي في البلد 62 في المائة وعدد محطات نقاط البيع 5ر7 مرات خلال مدة العشر سنوات الأخيرة. كما أن الوزن الصافي للمدفوعات غير النقدية بالبطاقات ارتفع من 4 في المائة إلى 20 في المائة أو 5 مرات حاليا خلال مدة الخمس سنوات الأخيرة.

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