المنتجات الأذربيجانية تعرض في المعرض الدولي في الصين

باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

عرضت المنتجات الأذربيجانية في المعرض الثاني تحت عنوان "Zhejiang International Import Expo" المنعقد في مدينة ونجو لإقليم جيجيان الصيني في الفترة ما بين 25-29 سبتمبر بتنظيم مكتب الممثل التجاري في السفارة الأذربيجانية لدى جمهورية الصين الشعبية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية أن أذربيجان عرضت منتجاتها (نبيذ وكونياك وعصائر فواكه طبيعية وكومبوت ومياه معدنية وشاي ومربى وغيرها من السلع المعلبة) في المعرض بالعلامة التجارية "صنع في أذربيجان" Made in Azerbaijan بالجناح الوطني الموحد.

يذكر أن المنتجات الأذربيجانية وخاصة النبيذ وعصير الرمان أثار اهتمام الزوار في المعرض.