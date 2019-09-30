بدء دورات اللغة الصينية في جامعة الاقتصاد الأذربيجانية الحكومية

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج).

انطلت في الثامن والعشرين من سبتمبر دورات تعلم اللغة الصينية عن بعد لدى جامعة الاقتصاد الأذربيجانية الحكومية وذلك بتنظيم من مؤسسة حيدر علييف.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن نائبة رئيسة المؤسسة السيدة ليلى علييفا شاركت في حفل افتتاح الدورة.

ستقام الدروس 3 مرات لمدة 5 ساعات في الأسبوع للمبتدئين. وستكون الدراسة عن بعد مدفوعة الاجر. ويتم دفع كل رسوم الدراسة لذوي الدخل المحدود من طرف مؤسسة حيدر علييف. وستستمر دورات تعلم اللغة الصينية عن بعد في الجامعة لمدة 3 أشهر. سيحصل المشاركون على شهادة عند استكمال الدورة بنجاح. كما سيتمكن الطلاب الذين يتعلمون اللغة الصينية من الحصول على فرص منح مجانية للدراسة في الصين. وقد جرى خلال الحفل اتصال مرئي مع طلاب صينيين دارسين في قسم اللغة الأذربيجانية بجامعة اللغات الأجنبية بالعاصمة بكين.

ثم تفقدت السيدة ليلى علييف مكتبة أنشئت في الجامعة. وقيل إن هذه المكتبة تم تزويدها ببرامج حديثة وهي الأولى من نوعها في أذربيجان تعمل 24 ساعة و7 أيام. وتتكون المكتبة من 3 أدوار. ويمكن للقراء الحصول على مصادر الكترونية للمكتبات المشهورة في العالم ايضا.