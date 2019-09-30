دعوة شركات سويسرية للاستثمار في أذربيجان

زيورخ، 30 سبتمبر، (أذرتاج).

نظمت غرفة مشتركة بين سويسريا ورابطة الدول المستقلة بالتعاون مع سفارة أذربيجان في مدينة زيورخ منتدى الاستثمار تحت عنوان "طريق الحرير الجديد".

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه بهدف جلب الاستثمارات السويسرية الي أذربيجان وقد اجرت السفارة الأذربيجانية مناقشات مع أكثر من 100 مشارك في المنتدى يمثلون دوائر الاعمال المعروفة هناك.