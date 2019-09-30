البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار ليوم 1 أكتوبر
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 أكتوبر.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 1 أكتوبر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:١٩]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٩:٤٧]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
٢٦.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٣]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:١١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٢١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٠٤]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٧:٤١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٣١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:١٩]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٢٧]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١١:٥٦]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٣٣]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٥٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
١٥.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥١]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٢١]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٣٧]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٥]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك