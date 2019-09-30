توقيع اتفاق تعاون بين وكالة أذربيجان للتنمية الدولية وجامعة لابلاتا الأرجنتينية

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج).

تم توقيع اتفاق تعاون بين وكالة أذربيجان للتنمية الدولية (AIDA) وجامعة لابلاتا الأرجنتينية.

صرح المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) أن الاتفاق وقعه كل من سفير أذربيجان لدى الأرجنتين رشاد أصلانوف ورئيس الجامعة الدكتور فرناندو تاوبر. وينص الاتفاق على تقديم دعم لنشاط قسم الدراسات الأذربيجانية الذي تم افتتاحه لدى الجامعة منذ عام 2012، وخاصة اجراء دراسات في سياسة أذربيجان الحالية واقتصادها وتاريخها وثقافتها وتنظيم دورات اكاديمية وتنظيم النشاط الدعائي وإصدار كتب مختلفة عن أذربيجان.