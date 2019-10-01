قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 20 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي أيقيبار وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي علي بكلي ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية باش قروند المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرية قاراخانبكلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.