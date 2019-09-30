الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الصيني بالعيد الوطني لبلاده

30 سبتمبر، (أذرتاج).

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة الي نظيره الصيني شي جين بينغ وذلك بالعيد الوطني لبلاده- الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال الرئيس إلهام علييف في البرقية أن الصين قد قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التطور خلال السنوات الماضية وحققت نجاحات لا مثيل لها في كل مجالات الحياة مضيفا الي أنها أصبحت احدى الدول الرائدة في العالم ودولة تمتلك بنية تحتية حديثة من خلال إصلاحات اقتصادية جذرية.

وذكر الرئيس الاذربيجاني أن مبادرة "الحزام والطريق" كمشروع للتعاون الدولي العابر للحدود التي أطلقتها الصين قد فتحت فرص واسعة لازدهار الدول المختلفة والفضاء الأورواسي بأكمله.

واكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين منوها بأن العلاقات الأذربيجانية الصينية التي تتمتع بتقاليد قديمة فتشهد في الوقت الحالي مرحلة التطور الشامل.

كما أشار رئيس الجمهورية الي أن مستوى رفيع للعلاقات بين البلدين قد هيأ أرضية جيدة للعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية معربا عن يقينه بأن الخطوات المتخذة من قبل الطرفين لتعميق التعاون بين البلدين ستخدم مصالح الشعبين فيما بعد أيضا.

وتمنى الرئيس إلهام علييف لنظيره الصيني موفور الصحة والنجاح في مهامه وللشعب الصيني الصديق الأمن والسلام والرفاهية.