الرئيس إلهام علييف يجتمع مع بوتين في سوتشي
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٨]
سوتشي، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
جرى اللقاء بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي إلهام علييف وفلاديمير بوتين في 3 أكتوبر بسوتشي.
أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن رئيس اتحاد روسيا فلاديمير بوتين استقبل نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
التقطت صورة فوتوغرافية لرئيسي الدولتين.
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