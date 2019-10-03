سوتشي، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) جرى اللقاء بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي إلهام علييف وفلاديمير بوتين في 3 أكتوبر بسوتشي. أفاد مراسل أذرتاج الخاص أن رئيس اتحاد روسيا فلاديمير بوتين استقبل نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. التقطت صورة فوتوغرافية لرئيسي الدولتين.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يجتمع مع بوتين في سوتشي

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