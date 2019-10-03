أذربيجان وكازاخستان تبحثان آفاق التعاون في مجال الهجرة

نورسلطان، 3 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من نور سلطان بأن رئيس إدارة الهجرة الأذربيجانية وصال حسينوف اجتمع على هامش مشاركته في مؤتمر دولي منعقد في العاصمة الكازاخستانية مع وزير الداخلية الكازاخستاني يرلان تورغونباييف.

وجاء في اللقاء أن العلاقات بين أذربيجان وكازاخستان تتطور بنجاح مع الإشارة الي وجود علاقات العمل المثمرة بينهما. كما شهد اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال الهجرة مع تبادل الآراء حول توسيع قاعدة الاتفاقيات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الوفد الاذربيجاني للجانب الكازاخستاني معلومات عن التقنيات المبتكرة المستخدمة في مجال الهجرة بأذربيجان داعيا الوزير الكازاخستاني لزيارة أذربيجان للاطلاع على الإنجازات التي حققتها أذربيجان في هذا المجال.