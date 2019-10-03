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    جورجيا وتركيا تهتمان بتعميق التعاون العسكري

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣١]

    تبليسي، 3 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى السفير التركي لدى جورجيا فاطمة جران يازغان وزير الدفاع الجورجي إراكلي غاريباشفيلي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الجورجي.

    وخلال اللقاء، شكر الوزير الجورجي تركيا على دعمها وشراكتها الإستراتيجية مع جورجيا في تكاملها إلى الناتو. وشدد الجانبان على أهمية تعميق التعاون في المجال العسكري.

    كما تحدثا عن الأمن الإقليمي وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة.

    وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المشاركة المشتركة للجنود الجورجيين والأتراك في عمليات حفظ السلام الدولية وتبادل التعليم العسكري والخبرة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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