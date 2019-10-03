أذربيجان لديها إمكانيات لشغل مركز ثاني في العالم في انتاج البندق

باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن مدير مركز الدراسات الزراعية بوزارة الزراعة الأذربيجانية السيد فردوس فكرتزاده قال في كلمته القاها في ندوة دولية منعقدة اليوم في العاصمة باكو تحت عنوان " المنتجات الاستراتيجية" إن أذربيجان لديها امكانيات لان تصبح ثاني أكبر دولة في العالم في مجال انتاج البندق. واكد مدير المركز أن أذربيجان من اهم مصدري البندق في العالم بعد تركيا وإيطاليا واسبانيا والولايات المتحدة الامريكية مشيرا الي أن دول أوروبا وروسيا والامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول ضمن اهم مستوردي البندق من أذربيجان.