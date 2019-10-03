سوتشي، 3 أكتوبر (أذرتاج). تقام في سوتشي دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي". أفاد مراسل أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في دورة الاجتماع. ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي

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