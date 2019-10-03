    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٩:٢٥‎]

    سوتشي، 3 أكتوبر (أذرتاج).

    تقام في سوتشي دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي".

    أفاد مراسل أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في دورة الاجتماع.

    ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة في الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف يجتمع مع بوتين في سوتشي
    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل إلى روسيا
    ٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٤:٠٦]
    مهربان علييفا تقدم الدبلوم الفخري للرئيس الأذربيجاني الى الملحن والمغني الشهير سامي يوسف
    ٠١.١٠.٢٠١٩ [١٤:٢٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يجيب على أسئلة في استمارة تعداد و الاستبيان
    الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي الرئيس الأذربيجاني يشارك في دورة الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في سوتشي