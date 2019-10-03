لاعب كاراتيه اذربيجاني يفوز ببطولة القوقاز المفتوحة
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
باكو، 3 أكتوبر، (أذرتاج).
أفادت وكالة (أذرتاج) أن لاعب الكاراتيه الاذربيجاني صلاحت حسنوف (في وزن 80 كغ) قد فاز ببطولة القوقاز المفتوحة في نوع كيوكوشنكاي التي استضافتها مدينة باتومي الجورجية.
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