واصف طاليبوف يلتقي سفير إيران

ناختشيفان، 3 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى واصف طالبوف رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناختشفان ذات الحكم الذاتي في الثالث من أكتوبر الحالي مع سفير ايران لدى أذربيجان جواد جخانكيرزاده.

وصرح المكتب الاعلامي بالمجلس الأعلى لوكالة (أذرتاج) أن واصف طالبوف قال في اللقاء إن العلاقات بين البلدين خلال فترة نشاط السفير جواد جخانكيرزاده شهدت تطورا كبيرا مشيرا الي التوصل الي الاتفاقيات في المجال الاقتصادي لافتا الي تطور التعاون بين ناختشيفان ومحافظات إيران القريبة وزيادة الزيارات المتبادلة بين الشعبين واصفا زيارة حالية للسفير جواد جخانكيرزاده بالأهمية التي يتم إيلاء لناختشيفان في العلاقات الأذربيجانية الإيرانية.

ومن جهته أعرب السفير الإيراني عن خالص شكره على حفاوة الاستقبال مشيرا الي أن بلاده ترحب بخدمات رئيس المجلس الأعلى بصفته رئيسا لمجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية في تطوير العلاقات الثنائية. وتطرق السفير الي أهمية العلاقات مع جمهورية ناختشفان ذات الحكم الذاتي ونقل له تحيات رئيس الديوان الرئاسي الإيراني محمود واعظي.