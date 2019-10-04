    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني ليصل إلى 60 دولار

    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٢]

    باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 60.16 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.20 دولارا.

    يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط الأذربيجاني ليصل إلى 60 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٧]
    الوزير الروسي: سينخفض الطلب العالمي على النفط في هذا العام
    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٩]
    الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" روبرت دادلي يترك منصبه
    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥‎٤]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٢]
    انتهاء 99 % من حفر الخنادق على "تاب" في اليونان وألبانيا وإيطاليا
    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني ليصل إلى 60 دولار