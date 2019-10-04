قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بيركابير بمحافظة إجوان الأرمينية وقرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قوشجو أيريم ومزم وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرى أسريك جيرداخان وأغبولاق ومونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية وقرية قويالي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرية طاغي بكلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية قاراخانبكلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظة تارتار الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.