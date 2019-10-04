بدء بيع التذاكر لسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 للعام القادم في نهاية شهر أكتوبر

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

سيبدأ بيع التذاكر لسباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 الذي سيجري في العام القادم في أواخر شهر أكتوبر.

أفادت أذرتاج أن نيجار أرباداراي ، رئيس قسم التسويق والاتصالات في شركة العمليات ل"حلقة مدينة باكو" صرحت بهذا للصحفيين يوم 3 أكتوبر.

قالت نيجار أرباداراي إن العام المقبل سيشهد الذكرى السبعين للفورمولا 1 والذكرى الخامسة للجائزة الكبرى لأذربيجان. في هذا الصدد، من المتوقع القيام بعدد من الأنشطة. وعلينا أن نسعى الى التعامل مع الوسائل الإعلامية لتبليغ الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها للسباق الى جانبها الرياضي أيضاً لترجيحها بشكل أكثر وضوحاً وشمولاً.

وقالت أيضاً إنه من المتوقع أن تجري جائزة أذربيجان الكبرى في العام القادم، يومي 5 و7 يونيو.