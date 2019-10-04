إعداد استراتيجية الابتكار في أذربيجان

باكو ، 4 أكتوبر، أذرتاج

أجرى مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات (CITM) نقاشات حول موقف أذربيجان في "تصنيف الابتكار العولمي 2019".

كما أفادوا من المركز لأذرتاج أنه شارك في النقاشات رؤساء وممثلو مجموعات العمل التابعة للجنة والمعنية ببيئة الأعمال والتصنيفات الدولية. جرت النقاشات في هذا التصنيف، حول جمع معلومات شاملة في الأعمال المنجزة لتحسين موقف أذربيجان والتنسيق السليم بين المؤسسات المشاركة في تطوير الابتكار وإنجاز الإصلاحات المستقبلية.

وفي رأي المدير التنفيذي لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات وصال قاسملي إن التكيف مع اتجاه الابتكار العولمي في الإصلاحات الاقتصادية الجارية على أساس الانتقال إلى موديل اقتصادي جديد تحت قيادة الرئيس إلهام علييف له أولوية .

وقال إن خرائط الطريق الاستراتيجية تولى المكانة الخاصة للتطور المركز على الابتكار وتحدث أيضاً عن الأعمال المنجزة في مجال الحكومة الإلكترونية والمحاكم الإلكترونية وكذلك، التعليم والعلوم: " بموجب إرشادت رئيس الدولة يتم إعداد إستراتيجية الابتكار وتعزيز التنسيق في مجال التنمية الابتكارية بجلب الشركات الاستشارية الدولية المعروفة. أقيمت علاقات التعاون مع المركز الرابع للثورة الصناعية في للمنتدى الاقتصادي، كما انطلقت أعمال وكالة الابتكار. وتدعم بوابة "EnterpriseAzerbaijan.com" وغيرها من مراكز الحضان والتسريع الشركات المبتكرة الناشئة في العمل. سيساهم تطوير النظام البيئي للابتكارات بصورة عامة في خلق أرضية لتعزيز مكانة أذربيجان في "تقرير الابتكارات العالمي". في هذا الصدد، تم التخطيط لتنفيذ الإجراءات اللازمة في إطار لجنة بيئة الأعمال والتصنيفات الدولية ".

قدم رئيس بوابة " Azexport" زاور قارداشوف عرضاً عن موقف أذربيجان والخطوات المستقبلية في "تصنيف الابتكار العولمي 2019". وقال إنه عند مقارنة موقف أذربيجان مع الدول الأخرى، نرى هنا إمكانية للتقدم. وتعتمد هذه الفكرة على البنية التحتية ومناخ الاستثمارات الذي تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال الابتكار.

من الجدير بالذكر أنه يتم إعداد "تصنيف الابتكار العولمي 2019" من قبل جامعة كورنيل (Cornell University الواقعة في مدينة ايتاكا لولاية نيويورك للولايات المتحدة الأمريكية والمركز العالمي للملكية العقلية (World Intellectual Property Organization-WIPO) . يستند هذا التصنيف الذي يغطي 129 دولة إلى 80 مؤشراً تشمل مجموعة واسعة من البيانات.