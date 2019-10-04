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    الخارجية التركية: الدول التركية تمضي قدماً في أوراسيا بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار

    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٢]

    أنقرة، 4 أكتوبر، أذرتاج

    أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً بخصوص الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق ناخشيفان الذي وضع أساساً لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) الذي تم تأسيسه في أذربيجان في عام 2009.

    جاء في البيان أنه بموجب الاتفاق المشار إليه يجري الاحتفال بيوم 3 أكتوبر باعتباره يوم تعاون الدول الناطقة بالتركية. يشدد على أننا نرحب بمشاركة الجانب الأوزبكي في القمة السابعة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية التي ستعقد في باكو وكذلك بافتتاح مكتب المجلس التركي في بودابست. جرى تأسيس المجلس التركي في أسرع وقت في الماضي القريب وكذلك بفضل تأسيس الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية (TURKPA) والمنظمة الدولية للثقافة التركية (TURKSOY) والأكاديمية التركية الدولية والصندوق الدولي للثقافة والتراث التركي وغرفة التجارة والصناعة في البلدان الناطقة بالتركية اتسعت العلاقات بين الدول الأعضاء على نطاق واسع. يمضي المجلس التركي الذي يستمد قوته من اللغة والتاريخ وثقافة الدول التركية الصديقة والشقيقة قدماً في أوراسيا بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار.

    AZERTAG.AZ :الخارجية التركية: الدول التركية تمضي قدماً في أوراسيا بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار
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