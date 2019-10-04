اليابان تدعو 9 دول أخرى لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

طوكيو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

دعت حكومة اليابان 9 دول أخرى لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة ناغويا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية أن وزراء خارجية إسبانيا وتشيلي وفيتنام ومصر وهولندا ونيوزيلندا والسنغال وسنغافورة وتايلاند سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في 22 و23 نوفمبر.

يذكر أن اليابان ستترأس اجتماع مجموعة العشرين في العام الجاري.

أما قمة رؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا في 28 و29 يونيو فكانت أول حدث من نوعه في اليابان.