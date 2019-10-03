سوتشي، 3 أكتوبر، (أذرتاج). أجاب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الثالث من أكتوبر علي أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في مدينة سوتشي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي

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