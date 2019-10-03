الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي
AzerTAg.az
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٥]
سوتشي، 3 أكتوبر، (أذرتاج).
أجاب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الثالث من أكتوبر علي أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في مدينة سوتشي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٩:٢٥]
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٥:٤٨]
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٥]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٢]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١١:٥١]
٠٣.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٤٢]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:١٣]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٥٧]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٥:٣٩]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
٠١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥٤]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٧:١٨]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٣:٣٣]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٢:٤٤]
٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٥:٠٧]
٠٤.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٤٤]
١٦.٠٨.٢٠١٩ [١٤:٣٩]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١١.٠٨.٢٠١٩ [١٥:٥٢]
١٥.٠٧.٢٠١٩ [١٤:٢١]
٣٠.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٤:٥٨]
٢٨.٠٩.٢٠١٩ [١٠:٢١]
٢٧.٠٩.٢٠١٩ [١٦:٠٩]
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٦:٤٩]
٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٥:١١]
٠٢.١٠.٢٠١٩ [٢١:٢٤]
٠٢.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك