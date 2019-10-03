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    الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي

    ٠٣.١٠.٢٠١٩ [١٧:٢٥‎]

    سوتشي، 3 أكتوبر، (أذرتاج).

    أجاب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في الثالث من أكتوبر علي أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في مدينة سوتشي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي
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    الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي الرئيس إلهام علييف يجيب على أسئلة صحفيي قناتي "روسيا" و"الأولى" الروسيتين في سوتشي