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    الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" روبرت دادلي يترك منصبه

    ٠٤.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٣٩]

    باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يتقاعد الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" روبرت دادلي بعد أن قضى في منصبه 9 سنوات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة النفطية العملاقة "بريتش بتروليوم" أن برنارد لوني سيحل محل بوب دادلي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي".

    سيحل برنارد لوني محل روبرت دادلي في منصب الرئيس التنفيذي حين يتقاعد الأخير العام القادم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" روبرت دادلي يترك منصبه
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