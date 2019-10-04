الوزير الروسي: سينخفض الطلب العالمي على النفط في هذا العام

باكو، 4 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سينخفض الطلب العالمي على النفط في هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. ذكر الوزير أن الطلب على النفط يتراجع بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي.

سينخفض الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 500 الف برميل يوميا مقارنة بعام 2018.