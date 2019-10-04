تيمور رجبوف صاحب كأس العالم للشطرنج

باكو، 4 أكتوبر (أذرتاج).

فاز اللاعب الأذربيجاني تيمور رجبوف بكأس العالم في الشطرنج، ذلك لأول مرة في تاريخ الشطرنج الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعب الاذربيجاني تغلب على الصيني ليرين ينغ في نهائي كأس العالم المقام في خانتي مانسيسك الروسي في 4 أكتوبر.

رصيد الجائزة للمنافسة 1.6 مليون دولار.