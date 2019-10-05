قوات الاحتلال الأرميني تخرق وقف إطلاق النار 19 مرة خلال اليوم

باكو، 5 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأن وحدات الجيش الأرميني خرقت وقف إطلاق النار 19 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات.

اطلقت قوات العدو النيران من مواقعها الواقعة في قريتي بارافاكار وايغياوفيت بمحافظة إيجيفان الارمينية علي مواقع الجيش الاذربيجاني بقرية بالا جعفرلي في محافظة قازاخ ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة بيرد علي مواقع جيشنا بقرية قارالار في محافظة طاووس.

كما أطلق العدو النيران من مواقعه الواقعة بالقرب من قرية جيلابورت المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية ومن قرى باش قاراوند ويوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة أغدام الأذربيجانية ومن قرى قاراخانبايلي وآشاغي سيداحمدلي وهوراديز لمحافظة فضولي ومن المرتفعات بمحافظتي تارتار وخوجاوند على مواقع مختلفة للقوات المسلحة الأذربيجانية.