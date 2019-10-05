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    الرئيس إلهام علييف يهنئ تيمور رجبوف

    ٠٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٣:٢٣]

    باكو، 5 أكتوبر، (أذرتاج).

    هنأ الرئيس الهام علييف لاعب الشطرنج الاذربيجاني تيمور رجبوف بمناسبة فوزه بكأس العالم الذي انعقد في مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

    وقال الرئيس إلهام علييف في تهنئته لتيمور رجبوف إنه فتح صفحة مجيدة في تاريخ الرياضة الأذربيجانية بصفته اول لاعب شطرنج يحصل على كأس العالم متمنيا له مزيدا من النجاحات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ تيمور رجبوف
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