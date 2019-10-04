سوتشي، 4 أكتوبر، (أذرتاج).

جرى في الثالث من أكتوبر لقاء غير رسمي لرؤساء الدول ومشاركي الاجتماع السنوي الـ16 لمنتدى الحوار الدولي "والداي" في مدينة سوتشي.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من سوتشي أن رؤساء روسيا وكازاخستان وأذربيجان القوا كلمات في اللقاء.

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واختتم الرئيس إلهام علييف في الرابع من أكتوبر زيارته الي روسيا