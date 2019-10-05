    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بدء بث قنوات جديدة عبر قمر "أذرسبيس 1" الاصطناعي

    ٠٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٠٤]

    باكو، 5 أكتوبر، (أذرتاج).

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن الجمعية المساهمة المفتوحة “أذر كوسموس” أن “أذر كوسموس” المشغلة الوحيدة للقمر الصناعي في جنوب القوقاز قد وقعت اتفاقيات مع 3 قنوات جديدة وهي قناة " Mtavari Axri" الجورجية وقناة " Music Box " الجورجية وقناة " ИЛЛИ ТВ" الروسية. ووفقا للاتفاقيات يتم بث تلك القنوات اعتبارا من هذا الشهر بترددات 11095/H/30000 عبر قمر "أذرسبيس 1" الاصطناعي. وتبث تلك القنوات البرامج الاجتماعية السياسية والاقتصادية والموسيقية والرياضية والثقافية باللغتين الروسية والجورجية.

    AZERTAG.AZ : بدء بث قنوات جديدة عبر قمر "أذرسبيس 1" الاصطناعي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٩]
    اذركوسموس تصدر خدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 6ر18 مليون دولار
    ١٦.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٢٨]
    مناقشات حول التعاون الأذربيجاني الأفغاني في النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٥‎١]
    العمل على جلب استثمارات هندية إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان
    ١٨.٠٥‎.٢٠١٩ [١٦:٤٣]
    حجم إنتاج الأجهزة الإلكترونية خلال أشهر يناير - أبريل
    بدء بث قنوات جديدة عبر قمر "أذرسبيس 1" الاصطناعي