بدء بث قنوات جديدة عبر قمر "أذرسبيس 1" الاصطناعي
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠١٩ [١٥:٠٤]
باكو، 5 أكتوبر، (أذرتاج).
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن الجمعية المساهمة المفتوحة “أذر كوسموس” أن “أذر كوسموس” المشغلة الوحيدة للقمر الصناعي في جنوب القوقاز قد وقعت اتفاقيات مع 3 قنوات جديدة وهي قناة " Mtavari Axri" الجورجية وقناة " Music Box " الجورجية وقناة " ИЛЛИ ТВ" الروسية. ووفقا للاتفاقيات يتم بث تلك القنوات اعتبارا من هذا الشهر بترددات 11095/H/30000 عبر قمر "أذرسبيس 1" الاصطناعي. وتبث تلك القنوات البرامج الاجتماعية السياسية والاقتصادية والموسيقية والرياضية والثقافية باللغتين الروسية والجورجية.
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