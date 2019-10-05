إيران تصادق على قانون لتقديم الجنسية لأولاد الإيرانيات المتزوجات بالمواطنين الأجانب

طهران، 5 أكتوبر (أذرتاج).

صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على قانون بشأن تقديم الجنسية لأولاد الإيرانيات المتزوجات بالمواطنين الأجانب.

أفاد مراسل وكالة أذرتاج ان مشروع هذا القانون أثار نقاشات متوترة في البرلمان. والأمر هو ان القانون الإيراني الآخر يحظر تزوج الإيرانية بالرجل الذي يعتنق الدين الآخر. لكن الإيرانية يمكنها التزوج مع المواطن الأجنبي المسلم. تقدمت الإيرانيات المتزوجات بالأجانب طلبا إلى الهيئات الإيرانية للحصول على الجنسية لأولادهن. في نهاية المطاف، اعد مشروع القانون في العام الماضي وأحيل الى البرلمان للمناقشة. بعد المناقشات الكثيفة تم تبني القانون. لكن السلطة التشريعية الإيرانية لا تسمح بدخول القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد تبنيه في البرلمان. لذا يتطلب التصديق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور لدخوله حيز التنفيذ. بعد فحص موافقة القانون مع مبادئ الدستور والتقاليد الإسلامية يسمح المجلس بدخوله حيز التنفيذ.

منذ الآن وصاعدا سيحمل أولاد الايرانيات المتزوجات بالاجانب والأشخاص غير المسلمين الجنسية الإيرانية الى جانب جنسية الدول الأجنبية التي يسكنون فيها.