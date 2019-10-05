محمد رضا بور محمدي: إيران حريصة علي التعاون مع أذربيجان في كافة المجالات

تبريز، 5 أكتوبر، (أذرتاج).

صرح محمد رضا بور محمدي محافظ مقاطعة أذربيجان الشرقية بإيران لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن جمهورية إيران الإسلامية حريصة على تطوير علاقات التعاون المتبادل مع أذربيجان في كافة المجالات.

وذكر محمد رضا بور محمدي أن حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان حقق في العام الماضي ارتفاعا قدره 74 في المائة مضيفا الي أن هذا المؤشر يدل على وجود علاقات التعاون الجيد في مجالات الترانزيت والشحن وصناعة السيارات والصحة والعلاج والزراعة والتكنولوجيا والعلم والثقافة.

كما قال مسؤول إيراني أنه جرى خلال السنوات الست الماضية 12 لقاء بين رئيسي البلدين مشيرا الي أنه ليس من الصدفة أن العلاقات بين البلدين تحمل طابعا وديا. وعند تطرقه الي روابط تاريخية وثقافية ودينية بين بلاده وأذربيجان أكد أن التعاون المستمر في جميع المجالات يستند الي الصداقة والاخوة.

وأشار محمد رضا بور محمدي الي وجود حدود مشتركة بين مقاطعة أذربيجان الشرقية الإيرانية وجمهورية أذربيجان مضيفا أن هذا يفتح إمكانيات كبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.