قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي بيركابير وباراواكار والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية كوحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقريتي مزم وبالا جعفرلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قويالي وزمنلي بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قرية يوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.