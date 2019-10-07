الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية
AzerTAg.az
٠٧.١٠.٢٠١٩ [١١:١٤]
باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 أكتوبر / تشرين الأول الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف.
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