الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية

باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 أكتوبر / تشرين الأول الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف.