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    الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية

    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [١١:١٤]

    باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 7 أكتوبر / تشرين الأول الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية
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