الوزير: من المقرر توقيع برنامج بخصوص توسيع التعاون السياحي بين أذربيجان وروسيا

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج).

في مقابله له مع وكالة (أذرتاج) صرح وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفاييف بأنه من المقرر ان يتم توقيع برنامج للسنوات الثلاث المقبلة بخصوص توسيع التعاون بين أذربيجان وروسيا في مجال السياحة. وذكر الوزير مصطفاييف أن هناك أكثر من 100 رحلة مباشرة من أذربيجان الي مدن روسيا المختلفة أسبوعيا مشيرا الي نشاط ممثلية مكتب السياحة الاذربيجاني منذ عام 2018م. ونتيجة تلك الاعمال، فتوقع الوزير الاذربيجاني زيادة عدد السياح بين البلدين.