انعقاد منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية العاشر في موسكو

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج).

في مقابلة له مع وكالة (أذرتاج) صرح وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفاييف بأنه من المقرر ان ينعقد منتدى الأقاليم الأذربيجانية الروسية العاشر في موسكو خلال شهر ديسمبر المقبل. وذكر الوزير أن العلاقات بين أقاليم البلدين تلعب دورا مهما في التعاون الاذربيجاني الروسي مشيرا الي وجود علاقات اقتصادية بين أذربيجان وحوالي 80 كيان فدرالي روسي مضيفا الي انه تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي مع حوالي 20 منها.