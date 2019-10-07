الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس روسيا

باكو، 7 أكتوبر، (أذرتاج).

اتصل رئيس أذربيجان إلهام علييف في السابع من أكتوبر هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهنا الرئيس إلهام علييف خلال المكاملة الهاتفية بنظيره الروسي بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له موفور الصحة والنجاحات الجديدة في مهامه.

ومن جانبه أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص شكره للرئيس الاذربيجاني على التهنئة والكلمات الطيبة.

وتطرق الرئيسان الي أهمية الاجتماع السنوي السادس عشر لمنتدى الحوار الدولي "والداي" الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية مؤخرا مشيرين الي أن المفاوضات التي جرت بين رئيسي البلدين في سوتشي تساهم في تطوير علاقات الصداقة الثنائية التي تستند الي الشراكة الاستراتيجية معربين عن يقينهما بأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطورا فيما بعد أيضا.

كما تبادل الرئيسان الاذربيجاني والروسي خلال المحادثة الهاتفية وجهات النظر حيال عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.