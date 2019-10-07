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    مناقشات حول اجتماع القمة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في باكو

    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [١٧:٣٣]

    باكو، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تمت المناقشات حول اجتماع القمة لمجلس التعاون للدول الناطق بالتركية الذي سيعقد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهن مصطفايف التقى الأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية بغداد أمرييف. ناقش الطرفان مسائل تطوير العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطق بالتركية واجتماع القمة السابع لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية الذي سيعقد في باكو في 14-15 أكتوبر وتنظيم منتدى الأعمال في إطار الاجتماع.

    وتبادلا الآراء حول إنشاء صندوق الاستثمار المشترك الذي سيلعب دورا مهما في توسيع التعاون الاقتصادي – التجاري بين أذربيجان والبلدان الأعضاء في مجلس التعاون لدول الناطقة بالتركية.

    AZERTAG.AZ :مناقشات حول اجتماع القمة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في باكو
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