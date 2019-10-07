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    باكو تستضيف منتدى شباب دول عدم الانحياز

    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [٢٠:٢٩]

    باكو، 7 أكتوبر (أذرتاج).

    ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو في 21-24 أكتوبر منتدى شباب دول عدم الانحياز، ذلك بدعم صندوق الشباب الاذ ربيجاني ورابطة الشباب الإصلاحيين الديمقراطيين.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الهدف من المنتدى هو تزويد شباب دول عدم الانحياز بمعلومات عن التنمية في أذربيجان وسياسة الشباب للدولة الأذربيجانية وعلامة تجارية "آسان خدمة" الأذربيجانية.

    ستناقش خلال المنتدى المسائل المتعلقة بالعمل التطوعي وسبل التعاون في اطار سياسة الشباب. من المقرر عقد لقاءات في العديد من الهيئات الحكومية الأذربيجانية على هامش المنتدى.

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف منتدى شباب دول عدم الانحياز
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    باكو تستضيف منتدى شباب دول عدم الانحياز